Mitspieler gesucht Russlands Rückkehr spaltet Europas Fußball

Denn die Frage könnte schnell akut werden: Die deutschen U17-Junioren starten schon Mitte Oktober in die Qualifikation zur EM 2024. Weil Russlands U17 noch nachträglich in die Qualifikation eingegliedert werden soll, wäre ein Duell schon in wenigen Wochen möglich - aber auch höchst unwahrscheinlich, weil in der deutschen Vierergruppe auch die Ukraine vertreten ist.