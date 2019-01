Kühl abserviert: Arsenal-Trainer watscht Özil ab

London Mesut Özil ist wieder fit - und schafft es trotzdem nicht in den Kader des FC Arsenal. Teammanager Unai Emery rechtfertigt die Entscheidung gegen den Ex-Weltmeister extrem kühl.

"Ich habe die Spieler ausgewählt, die ich für diese Partie für am besten geeignet hielt", sagte Emery, nachdem sein FC Arsenal 0:1 bei West Ham United verloren hatte: "Die Spieler, die heute gespielt haben, hatten es verdient, in diesem Spiel dabei zu sein - ob wir gewonnen oder verloren haben." Özil hatte es demnach nicht verdient, der ehemalige deutsche Nationalspieler schaffte es noch nicht einmal in den Kader. Und so dürften die Spekulationen um einen Abschied bereits des Spielmachers im Winter wieder Fahrt aufnehmen.