Wenig Einsatzzeit: Steht Özil bei Arsenal vor dem Aus?

London Der FC Arsenal begeistert unter Trainer Unai Emery mit tollem Fußball und gewinnt ein Spiel nach dem anderen - ohne Mesut Özil. Der frühere deutsche Nationalspieler scheint bei Emery in Ungnade gefallen zu sein. Britische Medien spekulieren schon über seinen Abschied.

Britische Medien spekulierten schon über einen vorzeitigen Abschied nach Italien. Laut dem Boulevardblatt „The Sun“ zeigt Inter Mailand Interesse an Özil, der seinen Vertrag in London Anfang des Jahres bis Juni 2021 verlängert hatte. „Wenn man sich den Teamgeist gegen die Spurs anschaut, dann können sie gut ohne ihn weitermachen“, schrieb die Zeitung. Ein Wechsel im Winter sei jedoch kein Thema.

Der ITV-Moderator und Arsenal-Promi-Fan Piers Morgan monierte, Özil habe „mehr Krankschreibungen als sonst irgendjemand in der Geschichte der Krankschreibungen“. Doch angesichts der wenig überzeugenden Antworten von Emery fühlen sich die Özil-Skeptiker in ihrer These bestätigt, sein Verhältnis zum Trainer sei stark angeknackst.