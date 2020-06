Laut Medienberichten : Timo Werner offenbar vor Wechsel zum FC Chelsea

Köln Timo Werner kehrt der Bundesliga offenbar den Rücken. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich der Angreifer für einen Wechsel zum FC Chelsea entschieden haben. Bisher galt der FC Liverpool als Favorit, falls er RB Leipzig verlassen sollte.

Auch mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern war Werner in Zusammenhang gebracht worden. „Aber falls ein Wechsel irgendwann einmal ein Thema werden sollte, würde mich eher der Schritt ins Ausland reizen als ein Wechsel zu Bayern“, sagte Werner damals der „Bild“-Zeitung. „Es ist einfach so, dass mich die Herausforderung in einer anderen Liga noch etwas mehr reizen würde als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga.“