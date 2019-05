Turin lockt mit 24-Millionen-Gage : Guardiola laut Medienbericht mit Juventus einig - Ex-Bayern-Coach dementiert

Turin Laut einer italienischen Nachrichtenagentur ist sich Teammanager Pep Guardiola von Manchester City mit Juventus Turin einig. Der ehemalige Bayern-Trainer dementiert einen Wechsel nach Italien aber.

Guardiola hatte zuletzt mehrfach betont, dass er bei Manchester City bleiben werde. "Wie oft soll ich es noch sagen? Ich gehe nicht nach Turin, nach Italien", sagte er am vergangenen Freitag. Er sei zufrieden in Manchester, wo er einen Vertrag bis Juni 2021 besitzt. Im Fußball wisse man zwar nie, was passiere, aber er werde auch in der kommenden Saison City-Teammanager sein.