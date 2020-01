Silvester-Show in der Türkei : Max Kruse singt sich bei „The Voice“ in die Herzen der türkischen Fans

Max Kruse bei seiner Verabschiedung in Bremen. (Archivfoto). Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Düsseldorf Der frühere Nationalspieler Max Kruse scheint in seiner neuen fußballerischen Heimat angekommen zu sein. Der Profi von Fenerbahçe Istanbul durfte nun seine Gesangskünste in der Silvester-Show von The Voice in der Türkei zum Besten geben. Die Fans waren begeistert.

Max Kruse war schon in Deutschland für seine eher extrovertierte Art bekannt. Der Fußballer, der unter anderem für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen in der Bundesliga spielte, läuft seit dem Sommer 2019 für den türkischen Erstligisten Fenerbahçe Istanbul auf. Und auch dort scheint er sich schnell einen Namen als Show-Talent gemacht zu haben.

Zumindest luden ihn die Macher der Casting-Show „The Voice“ zum Silvester-Spezial der Sendung in der Türkei ein. In der Sendung präsentieren sich normalerweise Gesangstalente, während die Juroren ihnen den Rücken zukehren und nicht sehen, wer da singt. Dann entscheiden die Juroren nur anhand der Stimme, wen sie in ihr Team holen, mit dem sie später um den Titel „The Voice“ kämpfen.

La performance de Max Kruse

dans The Voice ! 🎤

La performance de Max Kruse

dans The Voice ! 🎤

pic.twitter.com/ewT0BqEhR2 — Fenerbahçe France 🇫🇷 (@Fenerbahce__FR) December 31, 2019

Für Max Kruse ging es in der Silvester-Sendung ebenfalls darum, die Juroren von sich zu überzeugen - allerdings nur für diesen einen Abend. Der frühere deutsche Nationalspieler wurde mit einigen Bildern aus seinen Spielen für Fenerbahçe eingeführt. Schon da jubelten die Zuschauer. Dann taucht er im dunklen Anzug und mit Fliege um den Hals auf - und mit blondierten Haaren.

Foto: dpa, crj jhe 15 Bilder Das ist Max Kruse.

Als die Moderatorin ihn fragt, ob er das erste Mal singt, antwortet Kruse noch gelassen auf englisch: „Ich singe viel unter der Dusche, aber vor so vielen Menschen ist es das erste Mal.“

Dann geht es auf die große Bühne. Die ersten Töne von „Sway“ erklingen. Der Mambo ist erstmals 1954 erschienen und wurde in der englischen Version von Dean Martin gesungen. später von Michael Buble - nun von Max Kruse. Zumindest optisch erinnert Kruse in seinem Anzug an Martin. Neben ihm tanzen zwei Frauen. Kruse selbst konzentriert sich auf den Gesang und wippt ein wenig im Takt der Musik.

Trotz einiger schiefer Töne kann er drei von vier Juroren von sich überzeugen. Das Publikum hat er ohnehin auf seiner Seite. Erst recht, als er den Juroren mit ein paar Wörtern auf Türkisch antwortet. Die Juroren streiten sich, wer ihn in sein Team holen darf. Dann plaudern sie etwas über Kruses Start in der Türkei und wie es ihm im neuen Land ergeht. Kruse erzählt, dass er sich sehr wohl fühlt in Istanbul, dass es in der Türkei viele hilfsbereite Menschen gebe, die ihm beim Einleben geholfen hätten.

Die Zuschauer im Saal feiern Kruse für seinen Auftritt und auch bei Twitter bekommt das Video aus der Show viel Lob von türkischen und deutschen Fans.

