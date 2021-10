Halbes Jahr nach Aus in Köln : Markus Gisdol wird neuer Trainer bei Lokomotive Moskau

Halbes Jahr nach Aus in Köln

Moskau Ein halbes Jahr nach seinem Aus beim 1. FC Köln hat Markus Gisdol einen neuen Trainerjob gefunden. Der 52-Jährige übernimmt den russischen Erstligisten Lokomotive Moskau.

Der ehemalige Bundesliga-Coach Markus Gisdol wird Trainer beim russischen Fußballklub FC Lokomotive Moskau. Man habe sich mit Gisdol geeinigt, teilte der Verein am Sonntag mit. Demnach tritt der 52-Jährige seinen neuen Job in „naher Zukunft“ an. Gisdol hatte zuletzt den 1. FC Köln trainiert, war nach einer Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 im April 2021 aber freigestellt worden.