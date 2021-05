Titel-Feier schon am Sonntag? : Manchester City siegt bei Crystal Palace - Klopp kann Spitzenreiter zum Meister machen

London Manchester City gewinnt bei Crystal Palace mit 2:0. Das Team von Trainer Pep Guardiola könnte nun bereits am Sonntag „auf der Couch“ den Titel feiern, wenn Stadtrivale Manchester United gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool verliert.

Manchester City kann mit Hilfe von Jürgen Klopp bereits an diesem Wochenende zum siebten Mal englischer Fußball-Meister werden. Der Spitzenreiter siegte am Samstag in der Premier League 2:0 (0:0) bei Crystal Palace und hätte den dritten Titel binnen vier Jahren bei einem Sieg des noch amtierende Champions FC Liverpool mit Teammanager Klopp am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei Manchester United sicher.