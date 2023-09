Überraschende Wende Rubiales kündigt nach Kuss-Skandal seinen Rücktritt an

Spanische Medien veröffentlichten am Sonntagabend einen Brief von Rubiales an den Verband, in dem er auch seinen Rücktritt als Vizepräsident des europäischen Fußballverbands UEFA erklärte. „Nach der raschen Suspendierung durch die FIFA und den übrigen gegen mich eingeleiteten Verfahren ist es offensichtlich, dass ich nicht in der Lage sein werde, in mein Amt zurückzukehren“, so Rubiales in dem Schreiben. „Das Beharren auf dem Abwarten und das Festhalten an der Position werden weder für den Verband noch für den spanischen Fußball etwas Positives bewirken.“