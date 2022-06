Überraschung im Nations-League-Spiel : Mysteriöses Loch im Platz – Österreich lässt Spielfeld röntgen

Der Österreichische Fußball-Bund hat das Spielfeld im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf der Suche nach unterirdischen Hohlräumen röntgen lassen. Während Österreichs Niederlage im Nations-League-Spiel gegen Dänemark am Montag (1:2) war ein rund 30 Zentimeter tiefes Loch auf Höhe des Mittelkreises entstanden.

Damit es am Freitag (20.45 Uhr/DAZN) im ausverkauften Heimspiel gegen Weltmeister Frankreich nicht zu ähnlichen Vorfällen kommt, ließen die Verantwortlichen den Rasen nun mithilfe eines speziellen Geräts untersuchen. Das bestätigte eine ÖFB-Sprecherin am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die Ergebnisse der Analyse sollten noch am Mittwochabend der Europäischen Fußball-Union (Uefa) vorgelegt werden.