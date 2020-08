Wohin wechselt die Barca-Legende? : Diese zwei Vereine liegen im Rennen um Messi vorn

Düsseldorf Es wird die Frage dieser Transferperiode sein: Wohin geht Superstar Lionel Messi? Zwei Klubs scheinen das Rennen um den Argentinier anzuführen. Wir erklären, wer das ist und wie wahrscheinlich ein Wechsel ist.

Diese Nachricht trifft alle Fans des FC Barcelona mitten ins Herz. Lionel Messi, ihr Superstar, ihr Held, will den Klub verlassen. Der 33-Jährige soll den Verantwortlichen seine Entscheidung per Einschreiben mitgeteilt haben. Messi habe darin geschrieben, er wolle eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen könne.