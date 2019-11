Prestigeduell : Messi schießt Argentinien zum Sieg gegen Brasilien

Argentinen gewinnt das Prestigeduell gegen Brasilien. Lionel Messi erzielt den entscheidenden Treffer.

Lionel Messi hat Argentiniens Nationalmannschaft bei seinem Comeback zum Sieg im Prestigeduell mit Brasilien geführt. In Riad/Saudi-Arabien gewann die Albiceleste am Freitag mit 1:0 (1:0), Messi (13.) traf in seinem ersten Länderspiel nach dreimonatiger Sperre entscheidend. Aufseiten der Brasilianer fehlte Neymar, der Offensivstar stand aufgrund einer Verletzung an der Kniesehne nicht im Kader. Bayern Münchens Philippe Coutinho wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.