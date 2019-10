Nach dreimonatiger Sperre : Messi zurück in Argentinies Nationalmannschaft

Messi zurück in Argentinies Nationalmannschaft

Buenos Aires Die argentinische Nationalmannschaft kann künftig wieder auf Lionel Messi zurückgreifen. Der Superstar des FC Barcelona hat seine dreimonatige Sperre wegen Korruptionsvorwürfen gegen die südamerikanische Konföderation Conmebol abgesessen.

Fußballstar Lionel Messi gehört nach Ablauf seiner dreimonatigen Sperre zum Aufgebot der argentinischen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Brasilien am 15. November und gegen Uruguay drei Tage später.

Messi war wegen Korruptionsvorwürfen gegen die südamerikanische Konföderation Conmebol nach dem Spiel um Platz drei bei der Copa América im Juli in Brasilien für drei Monate für alle Länderspiele gesperrt worden. Damit hatte er zuletzt auch die Partie gegen Deutschland am 9. Oktober in Dortmund verpasst.