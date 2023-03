Laut Medienbericht Barça erwartet Anzeige wegen Korruption

Erneut schlechte Nachrichten für den FC Barcelona: Nach Berichten zuverlässiger Medien wird die Staatsanwaltschaft in Spanien gegen den Fußball-Topclub Anzeige wegen Korruption erstatten. Das berichteten am Dienstag unter anderem die Zeitung „El País“ und der staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Justiz des Landes. Der Verein von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, der derzeit die Primera División mit neun Punkten Vorsprung vor Meister Real Madrid anführt, steht unter Verdacht, in den vergangenen Jahren Schiedsrichter durch Millionenzahlungen beeinflusst zu haben.