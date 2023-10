Massive Kritik an Uefa-Entscheidung Rolle rückwärts – wohl keine Rückkehr russischer Jugendteams

Eigentlich hatte das Gremium, dem DFB-Vize Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rummenigge als Vertreter der europäischen Klubvereinigung ECA angehören, in einer Sitzung am 26. September beschlossen, dass russische Jugendmannschaften trotz des Angriffskrieges gegen die Ukraine unter bestimmten Bestimmungen wieder am Spielbetrieb teilnehmen dürfen. Die Umsetzung dieses Vorhabens gestaltet sich aber offenbar deutlich schwieriger als gedacht - auch aufgrund des Widerstands einiger Europäer.