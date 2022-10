Verwirrung um vermeintliches Outing : Tweet von Casillas sorgt für großen Wirbel im Netz

Porto Der ehemalige spanische Spitzentorhüter Iker Casillas steht im Zentrum eines großen Wirbels im Netz. Ein Tweet über den offiziellen Twitter-Account legte ein Outing nah. Später war der Tweet gelöscht und Casillas sprach von einem Hack. Es bleiben Fragen offen.

Die spanische Torwartlegende Iker Casillas hat einen später wieder gelöschten Tweet zu seinem vermeintlichen Coming-out mit einem gehackten Konto begründet. „Konto gehackt. Zum Glück alles in Ordnung“, schrieb der 41-Jährige am Sonntag auf Twitter . Zuvor hatte ein Tweet von Casillas für Wirbel und Spekulationen gesorgt. „Ich hoffe, ihr respektiert mich: Ich bin schwul. Schönen Sonntag“, war auf dem Twitter-Account des ehemaligen Fußball-Profis zu lesen. Nach etwa einer Stunde wurde der Tweet wieder gelöscht.

„Entschuldigung an alle meine Follower“, schrieb Casillas in seinem zweiten Tweet. „Und natürlich auch Entschuldigung an die LGTB-Gemeinde.“ Für die beiden Tweets über das vermeintliche Coming-out wurden Casillas und Puyol sofort heftig kritisiert.