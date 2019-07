Neue Preisgelder : Klubs können in der Champions League bis zu 90 Millionen Euro verdienen

Klubs können in der Champions League bis zu 90 Millionen Euro verdienen

Köln Der europäische Fußballverband Uefa hat den Gelder-Verteilungsschlüssel für die kommende Spielzeit veröffentlicht. Etwa 3,25 Milliarden Euro werden in allen Wettbewerben ausgeschüttet.

Der Gewinner der Champions League kann in der kommenden Saison rund 90 Millionen an Prämien verdienen. Eine Mannschaft kann demnach maximal 83,45 Millionen Euro erspielen (bei sechs Gruppensiegen und dem Titelgewinn), hinzu käme die Prämie aus dem europäischen Supercup von maximal 4,5 Millionen Euro. Der Europa-League-Sieger erhält maximal rund 28 Millionen Euro an Prämien. Dazu erhalten die Vereine weitere Gelder aus dem sogenannten Marktpool.