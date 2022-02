Historischer Triumph : Havertz macht den FC Chelsea auch zum Klub-Weltmeister

Abu Dhabi Der FC Chelsea gewinnt erstmals die Klub-WM. Im Finale gegen Palmeiras Sao Paulo wird der deutsche Nationalspieler Kai Havertz in der Verlängerung zum Helden.

Teammanager Thomas Tuchel hat dank Nationalspieler Kai Havertz bei seiner Rückkehr auf die Bank des FC Chelsea das Finale der Klub-WM gewonnen. Der Champions-League-Sieger bezwang am Samstag in Abu Dhabi den brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner SE Palmeiras aus Sao Paulo mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Havertz verwandelte in der 117. Minute den entscheidenden Handelfmeter. Schon im Champions-League-Finale im Mai gegen Manchester City hatte Havertz das entscheidende Tor zum Titel geschossen.