Keine Wahl Infantinos Welt - auch ohne Deutschland

So bleibt es eine Illusion, dass sich in der riesigen FIFA, in der die Stimme aus Macau so viel zählt wie die aus Deutschland, tatsächlich eine schlagkräftige Opposition bildet. Zumal auch in sportlichen Fragen in den kleinen Nationalverbänden die Bedenken der historisch erfolgreichen Nationen nicht geteilt werden. Eine in der Qualität verwässerte WM mit mehr Teilnehmern ist den schlechter platzierten Fußballländern lieber als eine mit ausschließlich den Messis und Musialas dieser Welt - aber ohne sie selbst.