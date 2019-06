„Ein großartiger Test“ : WM-Gastgeber Katar richtet auch nächste Klub-WM aus

Paris Der umstrittene WM-Gastgeber Katar richtet die Klub-Weltmeisterschaft im Dezember 2019 und Dezember 2020 aus. Das beschloss das Council des Fußball-Weltverbands Fifa bei seiner Sitzung am Mittwoch in Paris.

Zuletzt hatte das Turnier mit sieben Teams in den Vereinigten Arabischen Emiraten und zuvor in Japan stattgefunden. „Es ist ein großartiger Test-Wettbewerb für uns. Wir werden versuchen, die Klub-WM in so viele Facetten wie möglich als Test zu nutzen“, sagte Hassan al-Thawadi, Katars Organisationschef der WM 2022, nach dem Treffen.