„Bin sehr dankbar“ : Karim Benzema ist Europas Fußballer des Jahres

Istanbul Der Franzose Karim Benzema ist zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Beste Fußballerin des Kontinents ist Weltfußballerin Alexia Putellas. Zwei deutsche Kandidatinnen gingen leer aus.

Benzema hatte in der vergangenen Spielzeit bei Reals Champions-League-Triumph überragt. Zehn seiner 15 Tore in der Königsklasse erzielte der Franzose in der K.o.-Phase - angefangen mit dem Dreierpack im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea sicherte der Franzose mit seinem Tor in der Verlängerung das Weiterkommen. Im Halbfinale folgten gegen Manchester City erneut drei Treffer mit einem Elfmeter in der Verlängerung zum Finaleinzug.