Nach Absage beim VfB : Klinsmann offen für neuen Trainerposten

Berlin Jürgen Klinsmann schließt nach seiner Absage beim VfB Stuttgart ein internationales Engagement nicht aus. Der 55-Jährige ist bereit für eine neue Trainerstation.

„Es kann ein Verein in Europa infrage kommen, aber auch eine Nationalmannschaft in Südamerika oder Asien. Dementsprechend werde ich mein Leben umorganisieren“, sagte der Weltmeister von 1990 im „Königsklasse“-Podcast bei „t-online.de“. Er sei „total flexibel“, was seine Zukunft angehe, sagte der 55-Jährige.