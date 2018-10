José Mourinho stürmt die Chelsea-Bank

Das Wochenende in der Premier League

London/München Manchester United steckt in der Krise, die Nerven liegen blank. Das hat am Wochenende der Ausraster von Trainer José Mourinho unterstrichen. Derweil marschieren Manchester City und der FC Liverpool weiter.

Viel fehlte nicht, und Jose Mourinho wären vollends die Gäule durchgegangen. Erst gelang dem FC Chelsea tatsächlich in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleichstreffer, dann sah sich der Teammanager von Manchester United durch den Assistenten seines Kollegen Maurizio Sarri provoziert - Ordner mussten den aufgebrachten Portugiesen davor bewahren, auf die Bank seines ehemaligen Klubs zuzustürmen.

Sarris Assistent Marco Ianni war nach dem späten Treffer der Blues zum 2:2 (0:1) durch den eingewechselten Ross Barkley wie ein Derwisch vor Mourinho herumgehüpft. Doch "The Special One" zeigte sich hernach außerordentlich gnädig: "Der Co-Trainer hat sich schon bei mir entschuldigt, ich habe ihm gesagt, er soll es vergessen. Ich habe in meiner Karriere auch viele Fehler gemacht."