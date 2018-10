Jose Mourinho rastet nach Ausgleich aus

London Der kriselnde englische Rekordmeister Manchester United und sein in der Kritik stehender Trainer José Mourinho haben knapp einen Befreiungsschlag verpasst. Beim FC Chelsea spielten die Red Devils 2:2 (0:1).

Der FC Chelsea hat dank eines Last-Minute-Treffers im Prestigeduell mit Englands Rekordmeister Manchester United zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Die Red Devils kassierten am Samstag in der Premier League beim FC Chelsea in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Gegentreffer und kamen trotz einer guten Leistung nur zu einem 2:2 (0:1). Kurz vor dem Abpfiff kam es an der Stamford Bridge zu tumultartigen Szenen an der Trainerbank.