Ex-Liverpool-Star und die Moral Jordan Henderson – warum Fußballer keine Vorbilder sein sollten

Saudi-Arabien ist immer eine Reise wert. Das mit Bodenschätzen großzügig begüterte Land schwelgt im Überfluss und lässt seine Gäste gerne daran teilhaben. Unbehelligt von Heimsuchungen wie einer Einkommenssteuer lassen sich hier gute zehn Sonnenstunden am Tag genießen. Zwischen über 2000 Kilometern Küstenlinie an Persischem Golf und Rotem Meer liegt das Königreich wie ein einziger großer Strand - wenn man denn unbedingt so will. Bevor man einen Arbeitsvertrag auf der arabischen Halbinsel unterschreibt, lohnt aber ein Blick ins gar nicht mal so Kleingedruckte.