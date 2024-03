Test gegen St. Kitts und Nevis San Marino kämpft gegen die Sieglos-Serie

Berardi ist seit November ein gefeierter Held in San Marino. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland traf der 26-Jährige tief in der Nachspielzeit, der Rest war grenzenloser Jubel - dabei war es nur der Treffer zum 1:2-Endstand. Viel wichtiger aber: Erstmals in seiner Geschichte hatte der Fußball-Zwerg in drei Spielen in Folge ein Tor erzielt.