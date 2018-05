Japan: Entlassener Nationaltrainer Vahid Halihodzic verklagt Fußballverband auf einen Yen

Vahid Halilhodzic erklärt die Hintergründe seiner Klage auf einer Pressekonferenz in Tokio. Foto: AP/Eugene Hoshiko

Tokio Der ehemalige japanische Fußball-Nationaltrainer Vahid Halilhodzic hat seinen Ex-Arbeitgeber sowie den Verbandspräsidenten Kozo Tashima auf den symbolischen Betrag von einem Yen (0,7 Cent) verklagt, um seine "Ehre" wiederherzustellen.

Verbandspräsident Tashima begründete den Schritt damals mit einer "Notfallmaßnahme" nach enttäuschenden Ergebnissen. Auch der autoritäre Führungsstil von Halilhodzic soll immer wieder für Kritik gesorgt haben. Zudem habe es laut Tashima einen Mangel an "Kommunikation und Vertrauen" zwischen Halilhodzic und den Spielern gegeben.

"Wir fordern einen Entschuldigungsbrief und einen symbolischen Yen als Entschädigung", sagte Vincent. Halilhodzic hatte die japanische Nationalmannschaft 2015 übernommen und zur sechsten WM-Teilnahme in Folge geführt. Bei der Endrunde in Russland trifft Japan in der Gruppe H auf Polen, Senegal und Kolumbien.