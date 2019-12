Video veröffentlicht : Ibrahimovic-Rückkehr zum AC Mailand perfekt

Mailand Lange wurde spekuliert, was Zlatan Ibrahimovic nach seiner Zeit in der US-Liga macht. Eine Rückkehr des Superstars zum AC Mailand schien eine Option zu sein. Nun hat der Verein ein Video veröffentlicht und den Wechsel verkündet.

Wohl kein Fußballprofi auf der Welt weiß sich besser zu inszenieren als Zlatan Ibrahimovic. Schon bevor seine Rückkehr zum AC Mailand am Freitagabend offiziell war, setzte der exzentrische Stürmerstar auf Instagram ein Statement auf seine Art: Der Schwede postete ein Bild von sich im dunklen Anzug, die Augen leuchteten auffallend rot. Passend zur Außenwirkung ihres neuen Aushängeschildes bestätigten die "Rossoneri", die Rot-Schwarzen, Ibrahimovics Verpflichtung in den Sozialen Medien mit zwei monumental wirkenden Sieben-Sekunden-Videos unter dem bezeichnenden Titel "IZcoming (IZ kommt)".

"Ich werde zu einem Verein gehen, der wieder gewinnen und seine Geschichte auf den neuesten Stand bringen muss", hatte Ibrahimovic schon vor einigen Tagen in der italienischen Ausgabe des GQ-Magazins verraten. Das trifft auf den AC Mailand zu: Der Traditionsklub ist in der Serie A auf den elften Tabellenplatz abgestürzt, während ausgerechnet Stadtrivale Inter von der Spitze grüßt.

So verwundert es nicht, dass Ibrahimovic von den AC-Fans wie ein Wunderheiler sehnlichst erwartet wurde. Mit dem Angreifer hatten die Lombarden 2011 ihren bislang letzten Meistertitel gefeiert. Doch die große Frage lautet: Wie gut ist Ibrahimovic noch? Der früher vielleicht beste Mittelstürmer der Welt ist in die Jahre gekommen, die letzten 21 Monate hat der 38-Jährige für die LA Galaxy in der nordamerikanischen MLS gespielt.

Neues Selbstvertrauen, Tore, Glamour - all das verspricht sich der AC Mailand, der sich im Mehrheitsbesitz einer US-Investmentgesellschaft befindet, von dem Deal mit Ibrahimovic. Der Torjäger wird voraussichtlich schon beim Trainingsauftakt nach der kurzen Winterpause am Montag zum Team von Trainer Stefano Pioli stoßen und sein Comeback im Milan-Trikot voraussichtlich am 6. Januar gegen Sampdoria Genua feiern. Auf Wohnungssuche braucht er nicht zu gehen: Sein über 300 Quadratmeter großes Penthouse in der Modemetropole soll Ibrahimovic nach seinem Abschied aus Mailand nie verkauft haben.