Wettskandal in Italien Verband sperrt Nationalspieler Tonali für zehn Monate

Gegen den in einen Wettskandal verwickelten Newcastle-United-Profi Sandro Tonali ist vom italienischen Fußballverband FIGC eine zehnmonatige Sperre verhängt worden. Der 23-Jährige muss sich zudem einer mindestens sechsmonatigen Therapie zur Bekämpfung seiner Spielsucht unterziehen. Zudem wird er an 16 Vorträgen zum Thema Spielsucht teilnehmen müssen. Dies kündigte der italienische Verbandschef Gabriele Gravina an.