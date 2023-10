Wettskandal in Italien Juve-Profi Fagioli gesteht Millionenschulden

Italiens Fußball-Nationalspieler Nicolo Fagioli von Juventus Turin soll als Folge seiner Spielsucht Schulden in Höhe von drei Millionen Euro angesammelt haben. Dies hat der 22-Jährige laut italienischen Medien der ermittelnden Turiner Staatsanwaltschaft gestanden. Fagioli war am Dienstag wegen seiner Beteiligung am Wettskandal für sieben Monate gesperrt worden.