Wegen Corona : Vier Spielen der Serie A droht Entscheidung am grünen Tisch

Rom Die Serie A lechzt noch mehr als der FC Bayern unter den Folger der Coronapandemie. Gleich vier Spiele könnten am grünen Tisch entschieden werden, weil diverse Team massig positive Test verkündet haben.

In der italienischen Fußball-Liga Serie A droht der Rückrundenstart für einige Teams wegen zahlreicher Corona-Fälle in den Mannschaften am grünen Tisch entschieden zu werden. Die örtlichen Gesundheitsbehörden hatten den Mannschaften teilweise Quarantäne verordnet, was sie an einer Austragung ihrer Partien hindern würde. Betroffenen sind die Klubs Udinese Calcio, US Salernitana 1919, FC Bologna und der FC Turin. Einige hatten deshalb die Liga um eine Verschiebung ihrer Partien ersucht.