Wechselt Messi nach Mailand? : Geheimnisvolles Plakat lässt Inter-Fans hoffen

Mailand Seit Tagen wird in Italien über einen Wechsel von Fußball-Superstar Lionel Messi (33) vom FC Barcelona zu Inter Mailand spekuliert. Nun befeuerte ausgerechnet PPTV, der TV-Sender des chinesischen Inter-Eigentümers Suning, die Gerüchte.

Vor dem Spitzenspiel der Serie A zwischen Inter und SSC Neapel am Dienstagabend sendete der Kanal ein virtuelles Plakat, auf dem der Schatten Messis auf den Mailänder Dom projiziert war.

La copertina per il match di oggi tra #InterNapoli sul canale tematico di Suning, #PPTV : con il riflesso di #Messi sul Duomo di Milano. pic.twitter.com/F8HX0pxfHR

Unklar ist, was Suning mit dem Plakat bewirken will. Zumindest Ex-Präsident Massimo Moratti hält einen Wechsel des sechsmaligen Weltfußballers für keine Utopie: "Im Fußball können Träume wahr werden", sagte Moratti in einem Radio-Interview: "Messis Vater würde zu Fuß zur Vertragsunterzeichung kommen."