Nach nur einjähriger Ligazugehörigkeit : US Lecce dritter Absteiger aus italienischer Serie A

US Lecce dritter Absteiger aus italienischer Serie A

Berlin Nach nur einjähriger Ligazugehörigkeit steht US Lecce als dritter Absteiger aus der italienischen Serie A fest. Gemeinsam mit Lecce steigen Brescia Calcio und SPAL Ferrara in die Serie B ab.

US Lecce steigt nach nur einem Jahr wieder aus der der italienischen Serie A ab. Am letzten Spieltag verlor der süditalienische Club zu Hause mit 3:4 gegen Parma Calcio und steht mit 35 Punkten als dritter Absteiger nach Brescia Calcio (25) und SPAL Ferrara (20) fest. Dagegen feierte der CFC Genua mit einem 3:0-Heimsieg gegen Hellas Verona am 38. Spieltag der höchsten italienischen Fußballliga mit 39 Zählern den Klassenverbleib.