„Traum nicht mehr weit entfernt“ Die SSC Neapel fiebert nach 33 Jahren dem Titel entgegen

Die schmalen Treppen in der Altstadt sind längst mit langen blau-weißen Bändern ausgelegt, rund um die Via Toledo werden minütlich neue Spruchbänder platziert, und einige Fans würden am liebsten den Vesuv erleuchten lassen. Die Anhänger der SSC Neapel bereiten sich hingebungsvoll auf den lang ersehnten italienischen Meistertitel vor, den ihre Lieblinge schon am Sonntag unter Dach und Fach bringen könnten.