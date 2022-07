Mit vorgehaltener Waffe : Polizei-Kontrolle von Milan-Profi sorgt in Italien für Aufsehen

Mailand Die italienische Polizei hat mit einer Fahrzeugkontrolle des Spielers Tiemoué Bakayoko für Aufsehen gesorgt. Der Milan-Profi wurde mit vorgehaltener Waffe untersucht. Die Szene gibt es auch im Video.

In Italien hat das Video einer Verkehrskontrolle mit Leibesvisitation eines Fußballers der AC Mailand für Aufsehen gesorgt. Der Clip, der am Montag auf Twitter kursierte, zeigt einen Polizisten, der den französischen Mittelfeldspieler Tiemoué Bakayoko abtastet und dessen Taschen ausleert. Neben ihm steht eine Polizistin, die ihre gezogene Waffe in ein Auto richtet. Auch ein weiterer Polizist richtet seine Pistole zunächst auf das Auto. Die Polizia di Stato in Mailand bestätigte den Vorfall auf Nachfrage. Der Einsatz sei am 3. Juli gewesen, erklärte ein Sprecher.