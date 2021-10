Souveräner Heimsieg : SSC Neapel verteidigt Serie-A-Tabellenführung mit Sieg über Bologna

Neapel Die SSC Neapel hält weiter dem Druck stand und hat am Donnerstagabend einen wichtigen Sieg gegen den FC Bologna gefeiert. Damit sind die Süd-Italiener wieder Tabellenführer.

Die SSC Neapel hat ihre Tabellenführung in der Serie A mit dem neunten Saisonsieg im zehnten Spiel verteidigt. Die Süditaliener setzten sich am Donnerstagabend zum Abschluss des zehnten Spieltags zu Hause mit 3:0 (2:0) gegen den FC Bologna durch. Dadurch zog Napoli wieder an der AC Mailand vorbei, die am Dienstag durch ein 1:0 (1:0) gegen den FC Turin zumindest vorübergehend Rang eins der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen hatte.