Ausbruch vertagt Neapel muss weiter auf den Titelgewinn warten

Ausbruch vertagt: Am Fuße des Vesuvs muss die SSC Neapel noch mindestens vier Tage länger auf den seit 33 Jahren ersehnten dritten Scudetto warten. Ein 1:1 (1:0) gegen US Salernitana am Sonntag reichte den Erben von Diego Maradona noch nicht, um die große Feier ihres ersten italienischen Fußball-Meistertitels seit 1990 zu starten.