Kurz nach Einzug ins Champions-League-Achtelfinale : SSC Neapel feuert Trainer Carlo Ancelotti

Neapel Der SSC Neapel hat am Dienstag mit einem 4:0-Sieg gegen KRC Genk den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Trotzdem musste Trainer Carlo Ancelotti noch am Abend nach dem Spiel seinen Hut nehmen.

Der frühere Bayern-Coach Carlo Ancelotti ist nach dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League als Trainer beim SSC Neapel beurlaubt worden. Das teilte der italienische Club am späten Dienstagabend mit. Zuvor hatte Neapel durch ein 4:0 gegen KRC Genk die K.o.-Runde der Fußball-Königsklasse erreicht und erstmals nach zuvor neun sieglosen Spielen wieder gewonnen. Unmittelbar nach dem Spiel hatte der 60-Jährige Rücktrittsgedanken zurückgewiesen. „Ich bin noch nie in meinem Leben zurückgetreten - und ich werde es nicht tun“, hatte Ancelotti dem Sender Sky Sport Italia gesagt.