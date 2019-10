Mehr Tore als der Argentinier : Mertens übertrifft Klub-Legende Maradona

Foto: AFP/KRUGFOTO Dries Mertens (l) bejubelt seinen Treffer.

Neapel Seit 2013 spielt Dries Mertens für den SSC Neapel. Beim 3:2-Sieg in der Champions League in Salzburg traf der Belgier. Mit seinen Toren 115 und 116 im Napoli-Trikot zog er an Klub-Legende Diego Maradona vorbei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diego Maradona wird in Neapel vergöttert - nun hat der Belgier Dries Mertens die Klublegende in der Torbilanz beim SSC Neapel überholt. Beim 3:2-Sieg in der Champions League gegen RB Salzburg erzielte Mertens am Mittwochabend zwei Treffer und kommt damit auf 116 Tore für die Süditaliener. „Was für eine Nacht“, schrieb der 32-Jährige auf Instagram unter eine Fotomontage von Maradona im blauen Trikot und sich selbst auf dem Fußballplatz.

Auf dem Spitzenplatz liegt der belgische Nationalspieler, der seit 2013 bei Neapel unter Vertrag steht, allerdings noch nicht: Den Rekord hält Marek Hamsik, der mittlerweile in China spielt, mit 121 Toren.

Der Argentinier Maradona spielte von 1984 bis 1991 in Neapel und wurde zwei Mal mit dem Team italienischer Meister. Er kam auf 115 Tore und wird in Neapel wie ein Heiliger verehrt. Derzeit trainiert Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti den SSC, der Klub liegt in der Serie-A-Tabelle auf Platz vier.

(dpa/old)