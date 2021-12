Serie A : Ibrahimovic rettet AC Mailand einen Punkt in Udine

Ibrahimovic rettet AC Mailand einen Punkt in Udine

Udine Der AC Mailand kam in der Serie A in Udine nicht über ein 1:1 hinaus. Zlatan Ibrahimovic traf für die Rossoneri. Auch Juventus Turin musste sich mit einem Punkt begnügen.

Stürmer-Oldie Zlatan Ibrahimovic hat den italienischen Fußballclub AC Mailand vor der dritten Saisonniederlage gerade noch bewahrt. Der 40 Jahre alte Schwede glich am Samstagabend bei Udinese Calcio in der Nachspielzeit noch zum 1:1 (0:1) aus und rettete dem Tabellenführer der Serie A noch einen Punkt. Der Portugiese Beto hatte die Gastgeber in Führung gebracht (17. Minute).