Versuch in Italien : Video- und Tonüberwachung gegen Rassismus

Rom Eine neue Technologie soll in Italien beim Kampf gegen Rassismus im Fußball-Stadion helfen. Dabei sollen ein Geräuschradar und die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung zum Einsatz kommen. Die Technik soll auch beim EM-Eröffnungsspiel in Rom zum Einsatz kommen.

Italiens Minister für Jugend und Sport will mit neuer Technologie gegen Rassismus im Fußball vorgehen. Teil der neuen Technologie sind ein Geräuschradar und die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete. In den kommenden Wochen solle die Technik landesweit zum ersten Mal in den wichtigsten Stadien ausprobiert werden, erklärte Minister Vincenzo Spadafora. Das könne den Sicherheitskräften bei ihrer Arbeit helfen und werde hoffentlich schon beim EM-Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 12. Juni im Olympiastadion Rom eingesetzt.