Netz-Hohn vom eigenen Klub Osimhen will Napoli verklagen

Osimhen hatte mit 26 Toren in der vergangenen Saison erheblichen Anteil an der ersten Meisterschaft der SSC seit 1990. Im Sommer wurde er mit einem Transfer in die Premier League in Verbindung gebracht, aktuell befindet sich der 24-Jährige aber in Verhandlungen mit Neapel über eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus.