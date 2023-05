Große Party am Vesuv Neapel nach 33 Jahren wieder italienischer Meister

Die SSC führt die Liga seit Wochen überlegen an, während Fans die Stadt in Vorfreude in die blau-weißen Vereinsfarben hüllten. Am Donnerstag zelebrierten 13.000 mitgereiste Anhänger den großen Triumph in Udine, im ausverkauften Stadio Diego Armando Maradona in Neapel fieberten 50.000 Menschen beim Public Viewing mit.