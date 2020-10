Nach Corona-Strafe : Neapel fühlt sich ungerecht behandelt und legt Berufung ein

Frankfurt Als erster Verein in den europäischen Topligen musste der SSC Neapel eine kampflose Corona-Niederlage einstecken. Der Pokalsieger fühlt sich ungerecht behandelt - auch die italienische Presse läuft Sturm gegen das Urteil.

Wegen Spielermangel nicht zur Partie erscheinen und sich die Niederlage kampflos am grünen Tisch abholen? In der Kreisliga durchaus an der Tagesordnung. Doch im Spitzenfußball war das eigentlich undenkbar - bis Corona kam. Der SSC Neapel muss als erster Verein der europäischen Topligen eine Corona-Niederlage verkraften. Ein kampfloses 0:3 gegen Juventus Turin und dazu noch ein Punkt Abzug - dieses Urteil der italienischen Serie A birgt gewaltigen Zündstoff.