Achter Sieg im achten Ligaspiel : SSC Neapel wahrt weiße Weste

Der SSC Neapel hat mit etwas Glück seine weiße Weste in der italienischen Fußball-Meisterschaft gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti besiegte am Sonntagabend den FC Turin mit 1:0 (0:0) und feierte den achten Sieg im achten Ligaspiel. Das goldene Tor für den Tabellenführer erzielte der Ex-Wolfsburger Victor Osimhen (81.), in der ersten Hälfte hatte Lorenzo Insigne einen Elfmeter verschossen.