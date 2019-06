Serie-A-Klub verkauft : Der AC Florenz hat einen neuen Eigentümer

Florenz Mehr als ein Jahr hat der italo-amerikanische Unternehmer Rocco Commisso daran gearbeitet, den AC Florenz zu übernehmen. Nun hat es geklappt. Dafür musste Commisso aber tief in die Tasche greifen.

Der italo-amerikanische Unternehmer Rocco Commisso ist der neue Eigentümer des italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz. Dies wurde in einer Pressemitteilung nach Unterzeichnung des Abkommens mit den langjährigen Eigentümern, der Unternehmerfamilie Della Valle, am Donnerstag in Mailand bekannt gegeben.