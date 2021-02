Serie A : Gosens und Bergamo verspielen 3:0-Führung

Atalanta Bergamo hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag erlitten. Nach klarer 3:0-Führung mussten sich die Lombarden am Ende gegen Kellerkind FC Turin mit einem Punkt begnügen.

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat mit seinem 16. Saisontreffer in der Serie A den Weg für drei weitere Punkte für Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Verfolgerduell gegen die AS Rom geebnet. Beim 2:0 (1:0) gegen den Hauptstadtklub war der 33-Jährige in der 13. Minute zum Führungstor für die Alte Dame erfolgreich. Dem Römer Ibanez (70.) unterlief zudem ein Eigentor.