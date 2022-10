Spanier ist bei Bewusstsein : Monza-Profi Pablo Mari niedergestochen

Pablo Mari im Trikot des AC Monza. Foto: AP/Claudio Grassi

Mailand Der spanische Fußball-Profi Pablo Mari ist am Donnerstag in einem Kaufhaus in Mailand niedergestochen worden. Der Spieler des AC Monza ist Medienberichten zufolge aber bei Bewusstsein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie „Sky Italien“ am Donnerstag berichtet, wurde Monza-Profi Pablo Mari in einem Kaufhaus in Mailand niedergestochen. Der Abwehrspieler ist dem Bericht zufolge aber ansprechbar und soll noch am Abend von Trainer Raffaele Palladino besucht werden. Über die Hintergründe des Angriffs ist noch nichts bekannt.

Der AC Monza setzte noch am Donnerstag einen Tweet im Namen des Geschäftsführers Adriano Galliani ab: „Lieber Pablo, wir sind alle hier in der Nähe von dir und deiner Familie, wir lieben dich. Kämpfe weiter wie du es kannst, du bist ein Krieger und du wirst bald gesund werden.“

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”



Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Spanier Pablo Mari spielt aktuell auf Leihbasis in beim Serie-A-Aufsteiger Monza, sein Stammverein ist der FC Arsenal in der englischen Premier League. In der laufenden Saison absolvierte der 29-Jährige bislang acht Ligaspiele.

(stja)