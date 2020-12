Italien : Juventus unterliegt Florenz und verliert Sieg am Grünen Tisch

Cristiano Ronaldo. Foto: AP/Fabio Ferrari

Juventus Turin hat nach einer Niederlage am Grünen Tisch auch auf dem Platz in der laufenden Serie-A-Saison erstmals verloren. Gegen den AC Florenz unterlag der Serienchampion um Cristiano Ronaldo am Dienstag daheim 0:3 (0:1) gegen den AC Florenz.

Der frühere Bayern-Profi Franck Ribéry bereitete für die Gäste den Führungstreffer von Dusan Vlahovic in der dritten Minute mit einem feinem Zuspiel vor. Schon ab der 18. Minute musste Juve nach einer Roten Karte gegen den Kolumbianer Juan Cuadrado in Unterzahl spielen. Ein Eigentor von Alex Sandro (76.) und Martin Caceres (81.) stellten den Erfolg von Florenz sicher.

Damit büßte Juventus weitere wichtige Zähler auf Tabellenführer AC Mailand ein. Zuvor waren den Turinern drei ursprünglich zugesprochene Punkte wieder aberkannt worden. Weil der SSC Neapel Anfang Oktober von den lokalen Gesundheitsbehörden kurzfristig in Corona-Quarantäne geschickt worden war und deshalb nicht zum Topspiel nach Turin reisen konnte, hatte der Verband FIGC die Partie mit 3:0 für Juve gewertet. Napoli wurde zudem mit einem Minuspunkt in der Tabelle bestraft. Ein Gericht des Nationalen Olympischen Komitees CONI revidierte das Urteil nun.

Wie am Dienstag bekannt wurde, muss die Partie nachgeholt werden. Im Gespräch ist ein Termin Mitte Januar. Weil Juventus die drei Zähler sowie die 3:0-Treffer in der Tordifferenz wieder gestrichen wurden und Neapel einen Zähler dazu bekam, hatte dies Auswirkungen auf die Tabelle. Napoli kletterte vorübergehend auf Rang drei, Juve rutschte auf den vierten Platz ab.

(ako/dpa)