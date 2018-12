1:0-Sieg gegen AS Rom : Juventus Turin macht Herbstmeisterschaft perfekt

Torschütze Mario Mandzukic (r) jubelt nach seinem entscheidenden Treffer. Foto: AP/Alessandro Di Marco

Juventus Turin hat sich vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der Serie A gesichert. Zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde köpfte Mario Mandzukic (35.) das Team von Sami Khedira und Emre Can zum 1:0 (1:0) gegen AS Rom.

Turin verteidigte damit den Acht-Punkte-Vorsprung auf den SSC Neapel.

Der Vizemeister hatte zuvor SPAL Ferrara dank eines Treffers des spanischen Ex-Weltmeisters Raul Albiol (45+1.) 1:0 (1:0) bezwungen und damit seinen zweiten Platz gefestigt. Der Tabellendritte Inter Mailand blamierte sich mit einem 1:1 (1:0) beim Tabellenletzten Chievo Verona, der in dieser Saison zwar schon zweimal den Trainer gewechselt, aber noch kein Spiel gewonnen hat. Nach 17 Spieltagen hat Inter damit schon acht Punkte Rückstand auf Neapel.

Der nach einer Sprunggelenksverletzung genesene Khedira verfolgte Turins 16. Saisonsieg von der Bank, Can wurde in der 70. Minute eingewechselt. Keeper Wojciech Szczesny hielt den Dreier mit einer Glanzparade gegen Bryan Cristante (90.) fest. Saisonübergreifend ist der 34-malige Rekordmeister seit 21 Spielen unbesiegt.

(SID)